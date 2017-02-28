28.02.2017 20:32:47

İstanbul sis altında

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

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İstanbul'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.İstanbul'da etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinden bu yana yoğun sis etkili oluyor. Mega kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Şehir içi ulaşımı da sisten olumsuz etkilendi.