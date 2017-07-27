27.07.2017 22:16:03

İstanbul semalarında korku dolu anlar

İstanbul-Ercan seferini yapan yolcu uçağı Atatürk Havalimanı’dan kalkışından kısa bir süre sonra doluya yakalandı. Yağan dolu nedeniyle uçağın kokpit camları çatlarken, Radom olarak adlandırılan burun kısmı hasar gördü.

İstanbul-Ercan seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Airbus A320 tipi uçak kalkışından kısa bir süre sonra 5 bin feette dolu yağışına yakalandı. Yağış nedeniyle uçağın ön kokpit camları çatladı. Bunun üzerine Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçen pilot geri dönüş için izin istedi. Dolu yağışına yakalanan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaparken, uçakta Radom olarak adlandırılan burun kısmında ciddi hasar meydana geldi. Dolu yağışına giren kokpit camları çatlayan uçağın pilotu taksi yolunda yandaki camlara bakarak ilerledi.