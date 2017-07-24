24.07.2017 13:39:26

İstanbul şehidi son kez baba evinde

İstanbul Esenler Otogarı çıkışında polis motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ertuğrul Taciroğulları'nın baba evinden helallik alındı.

İstanbul Esenler Otogarı çıkışında polis motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ertuğrul Taciroğulları, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin cenazesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, polisler eşliğinde son kez baba evine getirildi. Burada şehidin yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşı döktü.



Şehidin annesi Elif Taciroğulları'nı kadın polis memurları teselli etmeye çalıştı. Anne Taciroğulları'nın, "Ben iyiyim, ben şehit annesiyim" demesi çevredekileri hüzne boğdu.