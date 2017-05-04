04.05.2017 22:45:24

'Istanbul Photo Awards 2017' sergisi Ankara'da açıldı

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2017'de ödül alan fotoğrafların yer aldığı ikinci sergi Ankara'da açıldı- AA Genel Müdür Yardımcısı Özkaya:- 'Istanbul Photo Awards'ın artık Ajansı da aşarak bir Türkiye markasına dönüştüğünü memnuniyetle görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha da önemli bir hale geldiğine hep beraber şahit olacağımıza inanı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2017'de ödül alan fotoğrafların yer aldığı ikinci sergi, Ankara'da açıldı.

AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, CerModern Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, AA'nın üç yıldır düzenlediği uluslararası yarışmada bu yıl ödül alan fotoğraflardan oluşan ikinci sergisinin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haber, spor, portre, doğa-çevre fotoğrafı dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirilerek, ilk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya bu yıl 25 bin fotoğraf başvurusu olduğunu aktaran Özkaya, jürinin Kapadokya'da toplandığını ve 3 günlük yoğun bir çalışmanın ardından kazanan fotoğrafları belirlediğini söyledi.

Bu yıl 17 ülkeden 22 fotoğrafçıya ödül verildiğini kaydeden Özkaya, yarışmada, "yılın fotoğrafı" ödülünü, Fransız foto muhabiri Frederic Lafargue'nin Paris Match için Irak'ta çektiği "DEAŞ'tan Kaçış" fotoğrafının kazandığını belirtti.

Jüri toplantısının ardından, 24-25 Mart'ta İstanbul'da dünyaca ünlü foto muhabirleri Yuri Kozyrev ve Stanley Greene'in katılımıyla iki tamamlayıcı etkinlik düzenlendiğini ifade eden Özkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlki 'Istanbul Photo Awards Workshop' adını verdiğimiz basın fotoğrafçılığı atölye çalışması oldu. Çalışmaya, AA ve ulusal medyada çalışan genç foto muhabirlerinin yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi fotoğraf bölümü öğrencilerinden oluşan 16 kişi katıldı. Bizim için önemli olan haber fotoğraflarının daha geniş yer bulması, geniş kitleler tarafından daha ulaşılabilir olması, insanlık hikayelerini fotoğraf röportajlarıyla izleyiciye ulaştırmak. Bunun için de iyi yetişmiş profesyoneller gerekiyor. Atölye çalışmaları bu açıdan önemli. AA'nın misyonlarından birisi zaten haber fotoğrafçılığının geliştirilmesi. Bu anlamda da kendi personelimiz dışındaki genç, umut vadeden foto muhabirlerine bu imkanı açmış bulunuyoruz. Atölye çalışmasının tamamlanmasının hemen ardından 26 Mart'ta Kozyrev ve Greene, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde düzenlenen 'Istanbul Photo Awards Talks' başlıklı söyleşide fotoğraf severlerle buluştu ve tecrübelerini paylaştı."

Özkaya, yarışmanın resmi sponsorluğunu üstlenen Türk Hava Yolları (THY) ve TİKA ile Ankara sergisine iki yıldır ev sahipliği yaptığı için CerModern Sanat Merkezine teşekkür etti.

Bu yıl ilk serginin İstanbul'da ikincinin Ankara'da açılığına dikkati çeken Özkaya, sonbaharda New York'ta BM Genel Merkezi'nde ve Moskova'da birer sergi daha açılacağını bildirdi.

Özkaya, "Yarışmamızın, henüz üçüncü yılında olmasına rağmen doğru konumlandırılmış olmasından dolayı kendisine oldukça sağlam bir yer edindiğini görüyoruz. Istanbul Photo Awards'ın artık Ajansı da aşarak bir Türkiye markasına dönüştüğünü memnuniyetle görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha da önemli bir hale geldiğine hep beraber şahit olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

- "Önümüzdeki sene 'güncel hayat' kategorisini ekleyeceğiz"

AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni ve jüri üyesi Ahmet Sel de Istanbul Photo Awards'ın üç yıl içerisinde dünyanın önemli, prestijli fotoğraf yarışmalarından biri haline geldiğini ve profesyoneller tarafından beklendiğini vurguladı.

Yarışmanın jürisinin önemli isimlerden oluştuğuna dikkati çeken Sel, yarışmaya katılanların fotoğraflarının emin ellerde değerlendirileceğini bildiklerini söyledi.

Her sene sonuçlar açıklandıktan sonra İngilizce olarak "Istanbul Photo Awards" kitabının hazırlandığını anımsatan Sel, "Bütün dünyada bu kitap yayınlanıyor. Yarışma dünyada profesyonel yarışmaları içerisinde önemli bir yer tutuyor." dedi.

Dünyanın önemli, prestijli foto muhabirlerinin bu yarışmaya katıldığını belirten Sel, şunları kaydetti:

"Fotoğraf röportajı basında zor olan mesleklerden birisidir. Biz de özellikle bağımsız foto muhabirlerinin yoğun olduğu bu sektörde onlara bir yardım eli uzatmak istiyoruz, desteklemek istiyoruz. Fotoğraf röportajı önemli bir medya eylemidir ve desteklenmesi gerekir. Sanırım verdiğimiz ödüllerle de bu desteği kanıtlıyoruz. Bunun dışında AA'nın bir markası Istanbul Photo Awards, Türkiye'nin bir markası. Bu bakımdan önemi ve yeri ayrı bizim için. Uzun yıllar bu yarışmanın devam etmesini ve her sene güçlenmesini, daha önemli bir yarışma haline gelmesini istiyoruz. O da olacak inşallah. Geri dönüşler çok olumlu."

Yarışmaya az kategori ile başladıklarını ama zamanla ilginin fazla olması üzerine kategorilerin arttığını aktaran Sel, "Bu sene geçen sene olmayan portre ve doğa-çevre kategorisi var. Önümüzdeki sene 'güncel hayat' kategorisini ekleyeceğiz. Gelişmelere göre başka kategorilere de açık olacak yarışmamız. Yeni kategoriler, yeni bölümler ekleyebileceğiz. Umudumuz Istanbul Photo Awards'ın sadece bir fotoğraf yarışması olması değil aynı zamanda giderek, genişleyerek genel bir fotoğraf etkinliğine dönüşmesi. Bir hafta, 10 gün sürecek bir fotoğraf etkinliğine dönüşmesini istiyoruz. Bu konuda da ilk adımımızı bu sene attık." ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına, aralarında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Süheyl Mahmud, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Genel Müdür Yardımcısı Mansur Özdemir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Pakistan ve Fransa Ankara Büyükelçilikleri ile Harita Genel Komutanlığından yetkililerin bulunduğu davetliler katıldı.

- Sergi

İstanbul'dan sonraki ikinci durak olarak Ankara'ya gelen sergi, CerModern Sanat Merkezi'nde 30 Mayıs'a ziyaret edilebilecek. Sergide, 126 fotoğraf yer alıyor.

Yarışmada, "yılın fotoğrafı" ödülünü, Fransız foto muhabiri Frederic Lafargue'nin Paris Match için Irak'ta çektiği "DEAŞ'tan Kaçış" fotoğrafı kazanmıştı.

Aris Messinis, AFP için çektiği "Akdeniz'de Ölüm" başlıklı serisiyle "Seri Haber" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olurken, Adam Pretty, Getty Images için çektiği "Yüzeyin Altında" başlıklı fotoğraf ile "Tekil Spor" dalında, Patrick Smith de Getty Images için çektiği seriyle "Seri Spor" alanında birinciliğe layık görülmüştü.

Mary Gelman, kadın mağdurlar konulu serisiyle "Seri Portre" kategorisinde birincilik alırken, jüri "Tekil Portre" kategorisinde ödüle layık eser bulamamıştı.

Kemal Jufri "Öksüz Orangutanları Beslemek" başlıklı fotoğrafıyla "Seri Doğa & Çevre" kategorisinde birinci olurken Johnny Miller, Millefoto için çektiği "Papwa Sewgolum Golf Sahası" başlıklı serisiyle "Tekil Doğa & Çevre" kategorisinde birincilik almıştı.

Jüri, Gazze'de yaşayan serbest foto muhabiri Hosam Salem'i "Gazze'de Sokak Antrenmanı" başlıklı fotoğrafıyla "Genç Foto Muhabiri Ödülü"ne layık görmüştü.