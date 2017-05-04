SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Istanbul Photo Awards 2017' sergisi Ankara'da açıldı
04.05.2017 22:45:24

'Istanbul Photo Awards 2017' sergisi Ankara'da açıldı

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2017'de ödül alan fotoğrafların yer aldığı ikinci sergi Ankara'da açıldı- AA Genel Müdür Yardımcısı Özkaya:- 'Istanbul Photo Awards'ın artık Ajansı da aşarak bir Türkiye markasına dönüştüğünü memnuniyetle görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha da önemli bir hale geldiğine hep beraber şahit olacağımıza inanı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2017'de ödül alan fotoğrafların yer aldığı ikinci sergi, Ankara'da açıldı.

AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, CerModern Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, AA'nın üç yıldır düzenlediği uluslararası yarışmada bu yıl ödül alan fotoğraflardan oluşan ikinci sergisinin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haber, spor, portre, doğa-çevre fotoğrafı dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirilerek, ilk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya bu yıl 25 bin fotoğraf başvurusu olduğunu aktaran Özkaya, jürinin Kapadokya'da toplandığını ve 3 günlük yoğun bir çalışmanın ardından kazanan fotoğrafları belirlediğini söyledi.

Bu yıl 17 ülkeden 22 fotoğrafçıya ödül verildiğini kaydeden Özkaya, yarışmada, "yılın fotoğrafı" ödülünü, Fransız foto muhabiri Frederic Lafargue'nin Paris Match için Irak'ta çektiği "DEAŞ'tan Kaçış" fotoğrafının kazandığını belirtti.

Jüri toplantısının ardından, 24-25 Mart'ta İstanbul'da dünyaca ünlü foto muhabirleri Yuri Kozyrev ve Stanley Greene'in katılımıyla iki tamamlayıcı etkinlik düzenlendiğini ifade eden Özkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlki 'Istanbul Photo Awards Workshop' adını verdiğimiz basın fotoğrafçılığı atölye çalışması oldu. Çalışmaya, AA ve ulusal medyada çalışan genç foto muhabirlerinin yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi fotoğraf bölümü öğrencilerinden oluşan 16 kişi katıldı. Bizim için önemli olan haber fotoğraflarının daha geniş yer bulması, geniş kitleler tarafından daha ulaşılabilir olması, insanlık hikayelerini fotoğraf röportajlarıyla izleyiciye ulaştırmak. Bunun için de iyi yetişmiş profesyoneller gerekiyor. Atölye çalışmaları bu açıdan önemli. AA'nın misyonlarından birisi zaten haber fotoğrafçılığının geliştirilmesi. Bu anlamda da kendi personelimiz dışındaki genç, umut vadeden foto muhabirlerine bu imkanı açmış bulunuyoruz. Atölye çalışmasının tamamlanmasının hemen ardından 26 Mart'ta Kozyrev ve Greene, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde düzenlenen 'Istanbul Photo Awards Talks' başlıklı söyleşide fotoğraf severlerle buluştu ve tecrübelerini paylaştı."

Özkaya, yarışmanın resmi sponsorluğunu üstlenen Türk Hava Yolları (THY) ve TİKA ile Ankara sergisine iki yıldır ev sahipliği yaptığı için CerModern Sanat Merkezine teşekkür etti.

Bu yıl ilk serginin İstanbul'da ikincinin Ankara'da açılığına dikkati çeken Özkaya, sonbaharda New York'ta BM Genel Merkezi'nde ve Moskova'da birer sergi daha açılacağını bildirdi.

Özkaya, "Yarışmamızın, henüz üçüncü yılında olmasına rağmen doğru konumlandırılmış olmasından dolayı kendisine oldukça sağlam bir yer edindiğini görüyoruz. Istanbul Photo Awards'ın artık Ajansı da aşarak bir Türkiye markasına dönüştüğünü memnuniyetle görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha da önemli bir hale geldiğine hep beraber şahit olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

- "Önümüzdeki sene 'güncel hayat' kategorisini ekleyeceğiz"

AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni ve jüri üyesi Ahmet Sel de Istanbul Photo Awards'ın üç yıl içerisinde dünyanın önemli, prestijli fotoğraf yarışmalarından biri haline geldiğini ve profesyoneller tarafından beklendiğini vurguladı.

Yarışmanın jürisinin önemli isimlerden oluştuğuna dikkati çeken Sel, yarışmaya katılanların fotoğraflarının emin ellerde değerlendirileceğini bildiklerini söyledi.

Her sene sonuçlar açıklandıktan sonra İngilizce olarak "Istanbul Photo Awards" kitabının hazırlandığını anımsatan Sel, "Bütün dünyada bu kitap yayınlanıyor. Yarışma dünyada profesyonel yarışmaları içerisinde önemli bir yer tutuyor." dedi.

Dünyanın önemli, prestijli foto muhabirlerinin bu yarışmaya katıldığını belirten Sel, şunları kaydetti:

"Fotoğraf röportajı basında zor olan mesleklerden birisidir. Biz de özellikle bağımsız foto muhabirlerinin yoğun olduğu bu sektörde onlara bir yardım eli uzatmak istiyoruz, desteklemek istiyoruz. Fotoğraf röportajı önemli bir medya eylemidir ve desteklenmesi gerekir. Sanırım verdiğimiz ödüllerle de bu desteği kanıtlıyoruz. Bunun dışında AA'nın bir markası Istanbul Photo Awards, Türkiye'nin bir markası. Bu bakımdan önemi ve yeri ayrı bizim için. Uzun yıllar bu yarışmanın devam etmesini ve her sene güçlenmesini, daha önemli bir yarışma haline gelmesini istiyoruz. O da olacak inşallah. Geri dönüşler çok olumlu."

Yarışmaya az kategori ile başladıklarını ama zamanla ilginin fazla olması üzerine kategorilerin arttığını aktaran Sel, "Bu sene geçen sene olmayan portre ve doğa-çevre kategorisi var. Önümüzdeki sene 'güncel hayat' kategorisini ekleyeceğiz. Gelişmelere göre başka kategorilere de açık olacak yarışmamız. Yeni kategoriler, yeni bölümler ekleyebileceğiz. Umudumuz Istanbul Photo Awards'ın sadece bir fotoğraf yarışması olması değil aynı zamanda giderek, genişleyerek genel bir fotoğraf etkinliğine dönüşmesi. Bir hafta, 10 gün sürecek bir fotoğraf etkinliğine dönüşmesini istiyoruz. Bu konuda da ilk adımımızı bu sene attık." ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına, aralarında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Süheyl Mahmud, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Genel Müdür Yardımcısı Mansur Özdemir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Pakistan ve Fransa Ankara Büyükelçilikleri ile Harita Genel Komutanlığından yetkililerin bulunduğu davetliler katıldı.

- Sergi

İstanbul'dan sonraki ikinci durak olarak Ankara'ya gelen sergi, CerModern Sanat Merkezi'nde 30 Mayıs'a ziyaret edilebilecek. Sergide, 126 fotoğraf yer alıyor.

Yarışmada, "yılın fotoğrafı" ödülünü, Fransız foto muhabiri Frederic Lafargue'nin Paris Match için Irak'ta çektiği "DEAŞ'tan Kaçış" fotoğrafı kazanmıştı.

Aris Messinis, AFP için çektiği "Akdeniz'de Ölüm" başlıklı serisiyle "Seri Haber" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olurken, Adam Pretty, Getty Images için çektiği "Yüzeyin Altında" başlıklı fotoğraf ile "Tekil Spor" dalında, Patrick Smith de Getty Images için çektiği seriyle "Seri Spor" alanında birinciliğe layık görülmüştü.

Mary Gelman, kadın mağdurlar konulu serisiyle "Seri Portre" kategorisinde birincilik alırken, jüri "Tekil Portre" kategorisinde ödüle layık eser bulamamıştı.

Kemal Jufri "Öksüz Orangutanları Beslemek" başlıklı fotoğrafıyla "Seri Doğa & Çevre" kategorisinde birinci olurken Johnny Miller, Millefoto için çektiği "Papwa Sewgolum Golf Sahası" başlıklı serisiyle "Tekil Doğa & Çevre" kategorisinde birincilik almıştı.

Jüri, Gazze'de yaşayan serbest foto muhabiri Hosam Salem'i "Gazze'de Sokak Antrenmanı" başlıklı fotoğrafıyla "Genç Foto Muhabiri Ödülü"ne layık görmüştü.


    YORUM YAZ
Meral Akşener Abdüllatif Şener ile parti kuracak mı?
BM'den Astana görüşmeleri açıklaması
Lavrov: Kuzey Kore’deki durum felakete dönüşebilir
Dilipak: Yeni sentetik bir din daha mı geliyor?
Erdoğan: Benim adıma sadece sözcüm konuşur
Benzin ve motorine indirim geldi
Kremlin: Türkiye çok büyük ve nüfuzlu bölgesel güç
CHP ve HDP'den HSK kararı
Hediye - 'Oradaydım...”
Halid Meşal: İsrail ile doğrudan müzakereler faydasız ve riskli
Almanya'da skandal suikast iddiası!
Malezya'daki FETÖ şüphelilerine 'IŞİD'e yardım' sorgusu
İHH - Yetim Dayanışma Günleri
Barcelona TV'sinde 'kırpılmış' Türkiye!
Baykal'dan Fikri Sağlar tepkisi: CHP sopa sallanarak yönetilemez
'Ak Parti'de ideolojik bir ayrışma mı yaşanıyor?'
12 Eylül darbe davası düştü!
AP yetkilisi: Filistin devleti artık tanınmalı
Yunanistan iki darbeci askerleri daha iade etmeyecek
Erdoğan: 'Bu hareket bizi dışladı' dedirtmemek için...
'1967 sınırları' nedir?
'12 bin kaset'
'TRT Haber Erdoğan’ı neden sansürledi?'
Komandoları 15 Temmuz'da 'acil görev' yalanıyla kandırmışlar
Erdoğan'dan YPG fotoğrafı açıklaması: Putin'e ilettim, 'İnceleyeceğim' dedi
Uşak’ta FETÖ’den 11 kişi tutuklandı
Uşak’ta FETÖ’den 11 kişi tutuklandı
Uşak'ta FETÖ'ye yönelik süren soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen 11 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
04.05.2017 22:51:54
Türk Akımı projesinde inşaat başlıyor
Türk Akımı projesinde inşaat başlıyor
Gazprom'un Türk Akımı'nda inşaat için çalışmalarını tamamladığı, inşaata önümüzdeki günlerde başlanabileceği bildirildi.
04.05.2017 22:40:03
Cinayet zanlısı CHP İlçe Başkanı tutuklandı
Cinayet zanlısı CHP İlçe Başkanı tutuklandı
Aydın’ın Germencik ilçesinde, arkadaşını silahla öldürdükten sonra saklandığı bodrum katında yakalanan CHP İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ tutuklandı.
04.05.2017 22:30:39
Tüfekle oynarken arkadaşını kafasından vurdu
Tüfekle oynarken arkadaşını kafasından vurdu
Samsun'da 14 yaşındaki bir çocuk, oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu arkadaşını kafasından vurarak ağır yaraladı.
04.05.2017 22:24:09
Konya'da kuduz paniği
Konya'da kuduz paniği
Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Adabağ Mahallesi'ndeki bir köpeğin kuduz olduğunun tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti.
04.05.2017 21:37:27
Suudi televizyonları Merkel'in saçını sansürledi
Suudi televizyonları Merkel'in saçını sansürledi
Yedi yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a giden Almanya Başbakanı Merkel'in başörtüsü takmaması televizyonlara sansürlü yansıdı.
04.05.2017 21:10:29
İtalyan basınına göre Juventus'u şimdiden finalde
İtalyan basınına göre Juventus'u şimdiden finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında Juventus'un deplasmanda Monaco'yu 2-0 mağlup etmesi, İtalyan basınıda geniş yankı uyandırdı.
04.05.2017 20:54:48
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti’den Abdullah Gül'e çağrı!
AK Parti’den Abdullah Gül'e çağrı!
Ahmet Hakan: AK Parti hayatının yanlışını yaptı
Ahmet Hakan: AK Parti hayatının yanlışını yaptı
'TRT Haber Erdoğan’ı neden sansürledi?'
'TRT Haber Erdoğan’ı neden sansürledi?'
'12 bin kaset'
'12 bin kaset'
Komandoları 15 Temmuz'da 'acil görev' yalanıyla kandırmışlar
Komandoları 15 Temmuz'da 'acil görev' yalanıyla kandırmışlar
Ortodoks Yahudileri İsrail'i protesto etti
Ortodoks Yahudileri İsrail'i protesto etti
ABD'li komutandan PKK gafı
ABD'li komutandan PKK gafı
Erdoğan'dan YPG fotoğrafı açıklaması: Putin'e ilettim, 'İnceleyeceğim' dedi
Erdoğan'dan YPG fotoğrafı açıklaması: Putin'e ilettim, 'İnceleyeceğim' dedi
Erdoğan: 'Bu hareket bizi dışladı' dedirtmemek için...
Erdoğan: 'Bu hareket bizi dışladı' dedirtmemek için...
'Ak Parti'de ideolojik bir ayrışma mı yaşanıyor?'
'Ak Parti'de ideolojik bir ayrışma mı yaşanıyor?'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları