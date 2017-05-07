08.05.2017 11:16:08

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu

Kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak, banka hesaplarının terör örgütü FETÖ veya PKK'nın eline geçtiğini söyledikleri 52 vatandaşın 6 milyon lirasını dolandırdıkları iddia edilen 19 şüpheli İstanbul, Şanlıurfa ve Bursa'da gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini telefonda polis veya savcı olarak tanıtarak, banka hesaplarının terör örgütü FETÖ veya PKK'nın eline geçtiğini söyledikleri varandaşları dolandırdıkları iddia edilen 19 kişi yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, telefonla aradıkları vatandaşları kandırarak dolandırıcılık yapan kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından şüpheliler tespit edildi.

İstanbul, Şanlıurfa ve Bursa'da 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşının da yer aldığı biri kadın 19 kişi yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde, 253 bin 725 lira, 5 altın bilezik, 6 yüzük, 5 bileklik, 1 küpe, 6 yüzük, 45 pırlanta ve altın takı, 5'i altın kaplama 26 kol saati, 31 cep telefonu, çok sayıda cep telefonu hattı, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca bulundu.

Şüphelilerin, 3 Ocak ile 24 Nisan 2017 tarihleri arasında 52 vatandaşı cep telefonuyla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları, banka hesaplarının terör örgütü FETÖ veya PKK'nın eline geçtiğini söyledikleri, mağdurların 6 milyon lirasını dolandırdıkları bildirildi.

Zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.