10.05.2017 20:40:59

İstanbul merkezli 11 ildeki sahte para operasyonu

Sahte para basarak piyasaya sürdükleri öne sürülen 19 şüpheliden 18'i tutuklandı

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda, sahte para basarak piyasaya sürdükleri iddia edilen 19 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para bastıkları ve piyasaya sürdükleri öğrenilen 29 kişinin yakalanmasına yönelik 6 Mayıs'ta 11 ilde operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda aralarında suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen A.G'nin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ü ifadeleri alındıktan sonra soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 18'i tutuklandı.