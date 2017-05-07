07.05.2017 15:13:12

'İstanbul Liseler Arası Model Uçak Eğitimi ve Yarışması'

İGA'nın bu yıl ikincisini düzenlediği yarışma için liseli öğrencilerin eğitim sonrası tasarladığı 'model' uçaklar, İstanbul Yeni Havalimanı'na inen ilk uçaklar oldu- Yarışmada birinci olan uçak, 'Karavul' adlı takıma ödül getirdi

İGA'nın bu yıl ikincisini düzenlediği "İstanbul Liseler Arası Model Uçak Eğitimi ve Yarışması" için liseli öğrencilerin eğitim sonrası tasarladığı "model" uçaklar, İstanbul Yeni Havalimanı'na inen ilk uçaklar oldu.

İGA'nın, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliği ile düzenlediği "İstanbul Liseler Arası Model Uçak Yarışması"nın final etkinliği İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapıldı.

Ödül törenine yarışmanın jüri üyeleri olan İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, İGA Havalimanı İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özkol da katıldı.

İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Akçayoğlu, yarışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçen yıl yapılan başvuru sayısının neredeyse ikiye katlanmasından ötürü çok mutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Henüz lise çağında olan pırıl pırıl gençlerimizin tasarladığı uçakları görünce geleceğe dair umutlarımız arttı. Liseli gençlerimizin bu yarışma kapsamında, İTÜ gibi havacılık alanında yetkin bir üniversitenin profesörlerinden ders almaları büyük bir deneyim. İGA olarak bizleri en çok tatmin eden noktalardan biri de gençlerimizin havacılık konusunda istek ve şevkinin artmasıdır. Adımızı sadece havalimanımızla değil, tüm havacılık sektörüyle, gençlerimizin başarısıyla ve ürettikleri teknolojilerle dünyaya duyurmalıyız. İstanbul Yeni Havalimanı'na inen ilk uçağın, böylesine parlak beyinlerin eserleri olması hepimizi gururlandırmalı."





- Model Uçak Yarışması





İstanbul genelinden tüm liselerin katılımına açık olan "İstanbul Liseler Arası Model Uçak Yarışması"na bu yıl 40 farklı okuldan 172 öğrenci başvurdu. 46 öğrenci ön elemeleri geçti ve eğitimlere katılmaya hak kazandı. Teorik eğitimler sonrasında ise 20 öğrenci son aşamaya kalarak uygulama dersleri sonrasında tasarladıkları model uçaklarını finalde sergileme şansına sahip oldu.

Finalde "Karavul", "Poyraz", "Pulsar", "Şanlı Takım" ve "Target Asos" adlı takımlar yarıştı. "Karavul" takımı tasarladığı uçak ile yarışmada belirlenen uçuş görevlerini yerine getirdi ve büyük ödüle layık görülerek teknoloji marketinde geçerli olacak 6 bin liralık hediye çeki kazandı.

Yarışmada ikinciliğe "Target Asos", üçüncülüğe de "Poyraz" takımı layık görüldü.