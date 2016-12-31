31.12.2016 23:14:01

İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan'dan polislere moral desteği

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstiklal Caddesi'ndeki polislere, 'Millet huzur içinde yaşasın diye biz bu görevi yapıyoruz. Çok iyiyiz maşallah, inşallah daha da iyi olacağız' diyerek destek verdi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstiklal Caddesi'ndeki polislere, "Millet huzur içinde yaşasın diye biz bu görevi yapıyoruz. Çok iyiyiz maşallah, inşallah daha da iyi olacağız" diyerek destek verdi.İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yeni yıla sayılı saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde gündüz saatlerinden bu yana görev yapan emniyet mensuplarına görev bölgelerinde sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Taksim Meydanında incelemelerde bulunan Çalışkan, daha sonra ise İstiklal Caddesine yöneldi. Cadde boyunca yılbaşı eğlencelerinde olumsuz sonuçların oluşmaması için yağmur altında çalışan polislerin yanına giden Mustafa Çalışkan, fedakarlık örneği gösteren polis ekiplerini tebrik ederek, yeni yıllarını kutladı.Emniyet Müdürü Çalışkan'ın konuşması ekiplere moral verdiİstiklal Caddesi'ni gezerek polis ekiplerini görev yerlerinde ziyaret eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan polis ekiplerine moral konuşması yaptı. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "İnanın kendim dışarıda dursam bu kadar sıkıntı çekerdim ama biraz daha sabredeceğiz. Millet huzur içinde yaşasın diye biz bu görevi yapıyoruz. Bunu biliyoruz ama bu günler biraz daha sıkıntılı, hepinizin yorulduğunu biliyorum ama sizler aslan gibisiniz. Çok iyiyiz maşallah, inşallah daha da iyi olacağız" şeklinde konuştu.