04.05.2017 18:09:47

İstanbul Gençlik Festivali başladı

İstanbul Gençlik Festivali, binlerce gencin katılımıyla start aldı

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İstanbul Gençlik Festivali, binlerce gencin katılımıyla start aldı. 4-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yenikapı Meydanı etkinlik alanında devam edecek festivalde spor, kültür-sanat, teknoloji ve daha birçok alanda onlarca etkinlik gerçekleşecek.4-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yenikapı Meydanı etkinlik alanı, İstanbul Gençlik Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Spor, sanat, kültür, teknoloji gibi birçok alanda onlarca etkinliğin gerçekleştirileceği İstanbul Gençlik Festivali start aldı. Bu yıl yaklaşık 300 bin genci ağırlayacak olan festivalde, Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi; İGF 2017'de Graffiti Performansı, Emoji Parkı, Foto Otomatı, Dart Turnuvası, Sosyal Medya Fenomenleri Gençlik Buluşması, söyleşi, seminer ve sosyal medya yarışmaları organize etti. İstanbul'daki çeşitli belediyelerinde birçok alanda kültürel etkinlik gerçekleştireceği festivalde, gençler doyasıya eğlenecek."GÜNDE 60 BİN ÖĞRENCİ BEKLİYORUZ"Festivali organize eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, festivalin İstanbul genelindeki en büyük organizasyon olduğunu belirtti. Öğrencilerin iş ve eğlence alanında her şeyi bulabileceklerini belirten Ağırbaş, "Bugün İstanbul Gençlik Festivali'nin ilk günü. Festivalimiz Pazar gününe kadar devam edecek. Günde 60 bin gencimizin katılmasını bekliyoruz. Festivalimizde konserler ve çeşitlik aktivitelerimiz var. İstanbul genelinde lise ve üniversite gençleri katılıyor. İstanbul'un farklı noktalarından servislerimiz var. İstanbul genelinde yapılan en büyük gençlik organizasyonu diyebiliriz bunun için." dedi.Festivalde belediyeler de gençler için organizasyonlar düzenledi. Zeytinburnu Belediyesi festivalin açık hava kısmında kurduğu stantta grafiti ve dart turnuvası düzenledi. Festivale katılan gençler de gönüllerince eğlendi. Teknolojiden spora kadar geniş bir yelpazede tüm eğlencelerin tadını çıkaran gençler, İstanbul Gençlik Festivali'nin sürekli hale gelmesini istedi.(Serdal Altıntepe /İHA)