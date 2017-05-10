10.05.2017 14:59:17

İstanbul Erguvan Etkinlikleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen boğaz turuna, 3 günde 745 İstanbullu katıldı

İstanbul Erguvan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen boğaz turuna, 3 günde 745 İstanbullu katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, boğaz turları ile İstanbullular, erguvanın muhteşem güzelliklerini yakından görme fırsatı yakalıyor.

Etkinliğin ilk üç gününde 745 İstanbullu, söyleşilerin, şiir dinletilerinin ve müzik dinletilerinin yer aldığı tura katılma imkan buldu.

Erguvan turları, 26 Mayıs'a kadar her gün ve günde 2 kez olmak üzere devam edecek.

Ücretsiz olarak düzenlenen ve kontenjanla sınırlı olan turlara katılmak isteyenler belediyenin 153 Beyaz Masa hattı ile irtibata geçiyor.