07.02.2017 17:00:12

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı serbest bırakıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Ö.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Atatürk Havalimanında uyuşturucu kuryeliği yapan bir kişinin yakalanması sonucunda harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheliyle bağlantısı olan ve uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evinde arama yaparken, aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.Ev kiraladığı ve şüphelilere yardım etmek istediği iddia edilen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.Bakırköy Adalet Sarayına getirilen Ö.C, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Ö.C. adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.