09.02.2017 11:17:10

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı sağlık kontrolünden geçirildi

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Ö.C. Bakırköy Adliyesine götürüldü.

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Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Ö.C. Bakırköy Adliyesine götürüldü.İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. önceki gün uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın iddiası üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkartılan Ö.C. tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ise Bakırköy Adliyesine götürüldü.