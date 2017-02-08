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08.02.2017 17:10:03
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı için yakalama kararı
Mahkeme, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Ö
Mahkeme, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Ö.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
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