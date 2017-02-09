09.02.2017 11:18:57

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı adliyeye sevk edildi

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ö.C. sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılığın itirazı sonucu Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrasında gözaltına alınan Ö.Cnin Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Ö.C. Bakırköy Adliyesine götürüldü.



İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış, önceki gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Savcılığın dün yaptığı itiraz sonucu, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, Ö.Cnin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmış ve Ö.C. yeniden gözaltına alınmıştı.

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