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'İstanbul depremi 7.3 büyüklüğünde olabilir'
11.02.2017 20:30:09

'İstanbul depremi 7.3 büyüklüğünde olabilir'

Düzce Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ateş 'İstanbul depremi 7.3 büyüklüğünde olabilir.' dedi.

Düzce Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ateş, son dönemlerde Çanakkale'de yaşanan depremlerin İstanbul'dan bağımsız depremler olduğunu belirterek "Son olan depremler benim incelediğim kadarıyla İstanbul'dan bağımsız depremler. Bunlarında 6'nın altında olması küçük küçük kırılmaların olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin belirleyici fay zorlu bölgesi Kuzey Anadolu Fay hattı dediğimiz hat üzerinde oluşmakta ve bu hat 3 kola ayrılmaktadır. Bu son gördüğümüz Çanakkale'de oluşan depremler güney kol üzerinde oluşmaktadır. Anadolu fay hattı sıkışma üzerinde olduğu için bu tür depremler olacaktır. Küçük boyutlu da olacaktır ama büyük depremlerde her an olabilir" dedi.

"7.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLABİLİR"

İstanbul'da deprem beklendiğini işaret eden Ali Ateş, "İstanbul'da bir deprem bekleniyor ama zamanını bilmiyoruz. İstanbul'da 7.2 olabilir, 7.3 olabilir, 6,5-7 arası olabilir. Çünkü o fay uzunluğunun kırılma durumuna bağlı. Ne kadar kırılacak? Yarıya mı bölünecek? 1/3 oranında mı kırılacak? Şiddeti bu sekmendin kırılmasına bağlı. Bu sekmen ½ oranında kırılırsa daha büyük bir deprem yapar, 1/3 oranında olursa daha az bir deprem yapar. Şu an ne olacağını bilemiyoruz bunlar genel bilgiler" diye konuştu.

DÜZCELİLERİ RAHATLATAN AÇIKLAMA

Ali Ateş, Düzce'de kısa vadede bir deprem beklemediğini belirterek "Ama zaman zaman sarsıntılar olacak. 3 - 4 şiddetinde hatta 4'ü geçse bile bunlar büyük çapta etkilemeyecektir. Çünkü burada en büyük belirleyici etken Düzce fay hattı 1999'da kırıldı. Bunun toparlanması bu enerjiyi biriktirmesi nereden baksanız 40 ile 60 yıl arasındadır. Dolayısıyla kısa vadede çok büyük bir şey beklemiyoruz ama şunu bilmemiz lazım bu bölgede deprem kesinlikle olacaktır. Ne zaman olacaktır derseniz bu enerjiyi biriktirdiği zaman olacaktır. Dolayısıyla biz bu zamanı boşa geçirmemiz lazım. Doğru yerleşimler seçerek, depreme dayanıklı yapı tasarlayarak, deprem bilincini aşılayarak ve bundan sonra gelecek olanlara da bu bilinci vererek yetiştirerek bu zamanı geçireceğiz. Burada Çilimli ve Yığılca fayları var. Bunlar çok büyük çapta deprem üretmezler. Bunlar 3 ve 4 arası deprem oluştururlar ve Düzce'yi çok fazla etkilemeyeceğini düşünüyorum. Ama zaman zaman burada sarsıntılar olacak bu sarsıntılara alışmak durumundayız ve bunlardan korkmamalıyız" şeklinde konuştu.

"2 BİN YIL ÖNCE YAPILAN TESTLER YAPILMALI"

Ali Ateş 2 bin yılı öncesi yapılan tüm binaların analiz testlerinin yapılması gerektiğini belirterek "Kentsel dönüşüm kapsamında evlerin yenilenmesi performans analizleri dediğimiz analizlerin yapılması eğer yeterli değilse özellikle 2 bin yılından önce yapılan yapıların analiz testleri yapılarak durumları öğrenilmesi riskli ise yeni yapı yapılması gerekmektedir" dedi.

"BİLİMDE KESİNLİK YOKTUR"

Deprem olacak söylentiler ile ilgili de konuşan Ali Ateş, "Bilimde kesinlik yoktur. Yapılan açıklamalar bilimselliğe yakın açıklamalar. Çok abartıcı açıklamalar değil. Evet deprem olacak, orada bir enerji birikmesi var ne zaman patlayacağını kimse bilmiyor. Bazı hoca arkadaşlar halkı uyarmak, kamu otoritesini uyarmak, depreme önlem almak. İstanbul birde çok büyük bir şehir ve bu yapıların mutlaka elden geçmesi lazım. Bunların bir çoğunun ruhsatı yok, bir çoğunun iskan ruhsatı yok. Bütün bunların elden geçirilmesi lazım bu zaman boşa geçirilmemesi lazım. Bu yüzden olsa gerek ki bazı hocalar işin ciddiyetine binaen biraz farklı ikaz boyutuna giderek uyarma gereği duyuyorlar" diye konuştu.



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