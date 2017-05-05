05.05.2017 15:20:48

İstanbul'dan St. Petersburg'a 'dostluk' köprüsü

Bu yıl 64 ülkenin katıldığı 'Dostluk İçin Futbol' programında Türkiye'yi temsil edecek gençlere destek ve başarı dileklerini ileten İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim İlhami Koç, 'Önemli olan Fair-Play çerçevesinde barışı sahaya yansıtmak' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bu yıl 64 ülkenin katıldığı "Dostluk İçin Futbol" programında Türkiye'yi temsil edecek gençlere destek ve başarı dileklerini ileten İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim İlhami Koç, "Önemli olan Fair-Play çerçevesinde barışı sahaya yansıtmak" dedi.FIFA ve 2018 Dünya Kupası resmi ortağı Gazprom tarafından düzenlenen "Dostluk İçin Futbol" programında bu yıl Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Abdülmecid Dönmez ve genç gazeteci Simay Elif Pak, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim İlhami Koç'u ziyaret etti.Koç: "Dostluk kalıcıdır"Program çerçevesinde Temmuz ayında St. Petersburg'da düzenlenecek "Uluslararası Dostluk İçin Futbol Şampiyonası'nda gençlere şimdiden başarılar dileyen Koç, "Hem ülkemizi temsil edecek hem de çok güzel arkadaşlıklar kuracaksınız. St. Peterburg'da edindiğiniz arkadaşlarınızla daha sonra da mutlaka iletişim kurun, misafir olarak ülkenize davet edin. Çünkü programın adında 'dostluk' geçiyor ve dostluk kalıcıdır" dedi.Programa bu yıl katılan 64 ülkenin her bir genç temsilcisi, kendi ülkelerinde spor hayatına yön veren isimlerle bir araya gelerek "dostluk, barış ve eşitliğin yaygınlaştırılması için ne yapılması gerektiği" konusunda görüşlerini alıyor. Genç katılımcılar, St. Petersburg'da hep birlikte bu tavsiyeleri masaya yatırıp, bu tavsiyelerden bir açık mektup oluşturacak.Dönmez, dostluk bilekliği hediye ettiBeşiktaş'ın genç oyuncusu Abdülmecid Dönmez, İbrahim İlhami Koç'a programın dokuz temel değeri "dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onuru" temsil eden bir dostluk bilekliği hediye etti.Programa bu yıl katılan 64 ülkenin 12 yaş grubu oyuncularından oluşacak sekiz karma takım, 1 Temmuz'da St. Petersburg'da düzenlenecek Uluslararası Dostluk İçin Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek. 2 Temmuz'da düzenlenecek Beşinci Dostluk İçin Futbol Çocuk Forumu'nun ardından programın tüm katılımcıları, St. Petersburg Arena'da 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası final maçını izleyecek. Her bir ülkeden 12 yaşında bir "genç gazeteci" de, programın tüm etkinliklerini basın merkezinde profesyonel gazetecilerle birlikte takip edecek.