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Suriyeli mültecilerle ilgili yapılan araştırmada ilginç bulgular
Bursa'da nefes kesen tatbikat
Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ile AKUT işbirliği protokolü imzaladı
Tekirdağ'da Deprem Haftası etkinliği
Kızılcahamamlı öğrenci Ege Şefler Şampiyonası'nda 4. oldu
Denize atlayan belediye başkanı fenalaşan dalgıcı kurtardı
Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
KODA'dan büyüleyen konser
Motorine indirim geliyor
(Özel) Bağımlılıkla mücadelede yeni adım
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İstanbul’dan sis manzaraları
İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilginç manzaralar oluşturdu. İstanbul Boğazı’nda görüş mesafesinin düşmesine de neden olan sis, renkli görüntüler oluşturdu.
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İstanbul’dan sis manzaraları
İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilginç manzaralar oluşturdu. İstanbul Boğazı’nda görüş mesafesinin düşmesine de neden olan sis, renkli görüntüler oluşturdu.
Galatasaray Beşiktaş derbi maçından unutulmaz fotoğraflar
Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3. maçını da kazanamadı. Lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen Galatasaray, şampiyonluk şansını büyük ölçüde zora soktu. İşte dev derbiden unutulmaz kareler...
Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası capsler patladı
Dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medyada caps çılgınlığı yaşanıyor...
28 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
Hayal edilenler ve aslında olanlar...
O güzel manzaralarına bakıp hayran olduğumuz yerlerin gerçekte öyle olmadığını görmek sizi biraz şaşırtabilir...
Kıyıya vuran 'beyaz tüylü dev yaratık' dehşete düşürdü!
Filipinler'de beyaz tüylü ve kocaman bir deniz canlısı kıyıya vurdu
27 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
Ünlü futbolcuların eski halleri
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi görenleri hayrete düşürüyor...
Çeyrek asırlık acı: Hocalı Katliamı
Ermeni kuvvetleri 26 Şubat 1992'de bölgedeki Sovyetlerin 366. Mekanize Alayının da desteği ile Hocalı kasabasında, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişiyi katletti.
26 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
İtalyanlar açıkladı! Son 16 turunda Beşiktaş...
İtalya'nın tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımları 5 yıldız üzerinden değerlendirdi...
WhatsApp'ta artık bunu yapamayacaksınız!
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in yeni güncellemesi büyük tepkilere neden oldu. Sosyal medyada binlerce kişi tweet atarak WhatsApp'a tepki gösterdi.
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