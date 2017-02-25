26.02.2017 12:39:14

İstanbul'dan getirilen uyuşturucu haplarla yakalandılar

Samsun'da, İstanbul'dan getirilen bin 430 adet uyuşturucu hapla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

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Samsun'da, İstanbul'dan getirilen bin 430 adet uyuşturucu hapla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu hap getirilip piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. İlkadım ilçesi Baruthane mevkiinde operasyon düzenleyen polis, A.Y.'nin (39) evinin merdiven boşluğunda içinde esrar kırıntıları bulunan valiz ile bu binanın karşısında bulunan binanın kapıcı dairesi ile bağlantılı ortak kullanılan alanda yapılan aramada ise bir kutu içinde bin 430 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 230 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili A.Y. ile A.R.K. (28) ve C.K. (26) adlı kapıcılar gözaltına alındılar. Uyuşturucuyu İstanbul'dan Samsun'a getirdikleri ileri sürülen kuryeler Y.Y. (40) ve M.B.(34) de Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındılar. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 5 kişi bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildiler.