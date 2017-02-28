28.02.2017 16:13:25

İstanbul'dan getirdikleri yarım kilo bonzai ile yakalandılar

İstanbul'dan Samsun'a bonzai getirdikleri iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yolcu otobüsünden inince yakalandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İstanbul'dan Samsun'a bonzai getirdikleri iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yolcu otobüsünden inince yakalandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceğinin istihbaratına aldı. Samsun otogarında yolcu otobüsünden inen R.Ç. ve H.Ç., yarım kilo bonzai ile yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.