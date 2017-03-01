01.03.2017 12:05:58

İstanbul'dan bonzai getiren 2 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'dan Samsun'a bonzai getirdikleri iddia edilen 2 kişi, polis tarafından otagarda yakalandıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İstanbul'dan Samsun'a bonzai getirdikleri iddia edilen 2 kişi, polis tarafından otagarda yakalandıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceğinin istihbaratına aldı. Samsun otogarında yolcu otobüsünden inen H.Ç.(40) ve R.Ç.(23) dün 425 gram bonzai ile yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Polisteki sorguları tamamlanan H.Ç. ve R.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.