01.03.2017 12:05:58
Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceğinin istihbaratına aldı. Samsun otogarında yolcu otobüsünden inen H.Ç.(40) ve R.Ç.(23) dün 425 gram bonzai ile yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Polisteki sorguları tamamlanan H.Ç. ve R.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
İstanbul'dan bonzai getiren 2 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'dan Samsun'a bonzai getirdikleri iddia edilen 2 kişi, polis tarafından otagarda yakalandıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İstanbul'dan Samsun'a bonzai getirdikleri iddia edilen 2 kişi, polis tarafından otagarda yakalandıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceğinin istihbaratına aldı. Samsun otogarında yolcu otobüsünden inen H.Ç.(40) ve R.Ç.(23) dün 425 gram bonzai ile yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Polisteki sorguları tamamlanan H.Ç. ve R.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.