18.07.2017 14:49:47

İstanbul'daki selden etkilenen araçlar kaskodan para alabilecek mi?

Bu sabah İstanbul'da yaşanan sağanak yağış ve sel sebebiyle büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hükümetten yapılan açıklamalarda ev ve iş yerleri konusunda 'zararlar giderilecektir' mesajları verilirken selden etkilenen araçların kaskodan para alıp alamayacakları merak konusu.

Uzmanlar, araç zarar gördüğünde kasko sigortasının öncelikle "aracın gördüğü hasarın sürücünün veya sigortalının kontrolü altında ve iradesi dahilinde gerçekleşip gerçekleşmediği" olduğunu belirtiyor.

Aracın su altında kalmasına neden olan olay, sigorta poliçesi kapsamındaysa araçta oluşan zarar sigorta tarafından karşılanıyor. Araçta oluşan hasar, sel veya su baskını nedeniyle meydana gelmişse burada ek teminatlar devreye giriyor. Hasarın karşılanması için, ek teminatın sigorta poliçesi dahilinde olması gerekiyor.

Bilinçli bir şekilde yüksek seviyedeki su içerisinde yapılan sürüşler ise kapsam dışı tutuluyor.