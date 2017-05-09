09.05.2017 17:38:24

İstanbul'daki Kurt Kapanı-4 operasyonu

Anadolu yakasına bin 220 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 8 bin 335 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, aranan 54 kişi gözaltına alındı

Anadolu yakasında gerçekleştirilen Kurt Kapanı-4 operasyonunda, 8 bin 335 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, hakkında arama kararı bulunan 54 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde Anadolu yakasındaki 14 ilçede 12.00-15.00 saatleri arasında düzenlenen uygulamaya 114 ekipte yer alan bin 220 polis katıldı.

Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı botlar, Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri ve dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda, Sabiha Gökçen havalimanı, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu ilçelerdeki meydanlar ve caddeler, suç oranının yoğun olduğu mahalle ve semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu bölgelerde denetimler gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, şüpheli şahısların GBT sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerleri ile araçlarda da aramalar gerçekleştirdi.

Kurt Kapanı-4 operasyonunda, 8 bin 335 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 22 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı, bunlardan da 9'unun gözaltına alındığı bildirildi.

Uygulamalarda, 2 bin 970 araç denetime tabi tutulurken, 179 araç sahibine toplam 76 bin 643 lira ceza işlemi uygulandı, 15 araç da trafikten men edildi.

Ayrıca, 7 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği belirtildi.