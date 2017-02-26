27.02.2017 11:34:16

İstanbul'daki 'Filistin Diasporası Halk Konferansı'

Filistin Diasporası Halk Konferansı Genel Kurul Başkanlığına Ebu Sitte seçildi

Filistin Diasporası Halk Konferansı Genel Kurul Başkanlığına Selman Ebu Sitte'nin seçildiği duyuruldu.

İstanbul'da başlayan ve iki gün süren Filistin Diasporası Halk Konferansı'nın Hazırlık Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kurucu heyetin Konferansın Genel Kurul Başkanlığına Ebu Sitte'yi seçtiği belirtildi.

Filistin Diasporası Halk Konferansı Genel Sekreterliğine Filistinli düşünür Münir Şefik atanırken, onun yardımcılığına ise Hişam Ebu Mahfuz'un getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, konferansın amaçlarını hayata geçirmek için kurulacak Genel Sekreterlik merkezinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta olacağı ifade edildi.



Araştırmacı Ebu Sitte 1937'de Bi'r Seba'da doğdu. Filistinli mülteciler ve dönüş hakkı konularıyla ilgili olan Selman Ebu Sitte, 1974-1993 yılları arasında Filistin Ulusal Konseyi bağımsız üyesiydi.

İstanbul'da cumartesi günü başlayan Filistin Diasporası Halk Konferansına, 3 bin 500'ü Türkiye dışından olmak üzere 6 bin Filistinli katıldı.