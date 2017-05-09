09.05.2017 21:07:07
İstanbul'daki FETÖ/PDY soruşturması
Eski Bursa Vali Yardımcısı Selami Aydın tutuklandıİstanbul'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eski Bursa Vali Yardımcısı Selami Aydın tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'yle iltisaklı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Aydın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.