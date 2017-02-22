22.02.2017 17:39:22

İstanbul'daki 'ana darbe girişimi soruşturması' tamamlandı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'ana darbe girişimi soruşturması' tamamlanarak FETÖ lideri Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Gülen'in 92 kez ağırlaştırılmış müebbeti talep edilirken, şüpheliler 89 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu tutuldu.

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15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'ana darbe girişimi soruşturması' tamamlanarak FETÖ lideri Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Gülen'in 92 kez ağırlaştırılmış müebbeti talep edilirken, şüpheliler 89 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu tutuldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından FETÖ'nün organize ettiği 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki 'ana darbe girişimi soruşturması' tamamlanarak iddianame hazırlandı.Soruşturma savcılığınca hazırlanan 351 sayfalık iddianamede, İstanbul genelinde şehit edilen 89 kişi 'maktul', 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem ve eşi Emel Ertem ile Harp Akademileri Komutanı Tahir Bekircioğlu 'müşteki', aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu 89 kişi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu Holding, Digitürk Genel Müdürlüğü, Casper Bilgisayarlar Sistemi Anonim Şirketi de 'suçtan zarar görenler' sıfatıyla yer aldı.İddianamede, FETÖ lideri Fetullah Gülen 1 numaralı şüpheli, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli olarak görüldü.3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Yüksel Durak, Kurmay Albay Ahmet Gümüş, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Kurmay Albay Sadık Cebeci, Kurmay Yarbay Şakir Çınar, Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve Kurmay Binbaşı Murat Yanık'ın, tutuklu şüpheli olarak yer aldığı iddianame, başsavcılık tarafından onaylanarak İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.Şüpheliler, Cumhurbaşkanı ve hükümet sözcülerinin çağrısı üzerine 15 Temmuz gecesi İstanbul'da darbeyi engellemek için sokağa çıkan ancak darbeci askerler tarafından şehit edilen 89 vatandaşın ölümünden de sorumlu tutuldu.FETÖ liderine 92 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiİddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbus etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbus etme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldurme", "tasarlayarak bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldurme", "cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nufuz kötuye kullanılmak suretiyle kişiyi hurriyetinden yoksun kılmaya teşebbus etme", "cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nufuz kötuye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme", "silahlı terör örgütü kurmak", "kara ulaşım araçlarının alıkonulması", "hava ulaşım araçlarının alıkonulması", "gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nufuz kötuye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal", "haberleşmenin engellenmesi", "işyeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nufuz kötuye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" ile "silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nufuz kötuye kullanılmak suretiyle siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi" suçlarından 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.Aynı suçlardan 10 şüpheliye de 92 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiŞüpheliler Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyyup Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık'ın da aynı suçlardan ayrı ayrı 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapsi talep edildi.Diğer şüpheliler Engin Durmaz, Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya hakkında 47 kez, şüpheli Sadık Cebeci hakkında 17 kez, şüpheliler Nebi Gazneli, Müslüm Kaya hakkında 6 kez, şüpheliler Şakir Çınar, Rıfkı Keser, İrfan Arat, Ömer Faruk Özköse, Ahmet Gümüş, Erdal Öztürk ve Yüksel Durak hakkında ise üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi.