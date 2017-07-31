31.07.2017 15:32:41

İstanbul'da yol çöktü!

Üsküdar Çamlıca tepesine çıkan yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir otomobil oluşan çukura düştü.

Üsküdar'da Çamlıca Tepesine çıkan Büyük Çamlıca Caddesi üzerindeki yolda meydana gelen göçük kenarında park halinde bulunan bir otomobil göçüğün içine düştü.

YARALANMA OLMADI

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından göçüğün olduğu bölgeye tedbir amaçlı polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yolu tamamen trafiğe kaparak çalışma başlattı.