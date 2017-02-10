10.02.2017 19:00:17

İstanbul'da yayınevine saldırı

Beyoğlu'nda kar maskeli kişiler, bir yayınevine saldırıda bulundu

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Beyoğlu'nda kar maskeli kişiler, bir yayınevine saldırıda bulundu.Alınan bilgilere göre olay, Emektar Sokak'taki Kırmızı Kedi Yayınevi'nde meydana geldi. İddiaya göre yüzleri kar maskeli 2 kişi, yayınevi binasının camlarını çekiçle kırarak, tehditler savurdu.Yayınevi yetkilisi Salih Yavuz, saldırganların "Sabahattin Önkibar akıllı olsun" diyerek kaçtıklarını iddia etti. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki ve yayınevindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak failler ile ilgili bilgi topladı.(Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık /İHA)