19.02.2017 09:15:02

İstanbul'da yaşayan Kastamonulular, Şerife Bacı'yı andı

Kurtuluş Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarından Şehit Şerife Bacı İstanbul'da anıldı.

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Kurtuluş Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarından Şehit Şerife Bacı İstanbul'da anıldı.Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklarla Türk milletinin gönlünde taht kuran ve fedakarlık sembollerinden biri haline gelen Şerife Bacı, şehadetinin 96. yıldönümünde anıldı. 'Şehit Şerife Bacı Platformu' adı altında Kastamonu Konfederasyonu (KAS-KON), Kastamonu Dernekler Federasyonu (KAS-DER-FED) ve Kastamonulular Dayanışma Derneği'nin (KAS-DER) birlikte organize ettiği anma töreni Fulya Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.Törene, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 'Şehit Şerife Bacı Platformu' kurucularından olan eski bakan Murat Başesgioğlu, dernek başkanları ve İstanbul'da yaşayan Kastamonulular katıldı."Bu mücadelenin bir simgesi var"Etkinliğe ev sahipliği yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Kurtuluş Savaşı ve savaş esnasında kadınların gösterdiği kahramanlıklarla ilgili konuşma yaptı. Kadınların gösterdiği katkı sayesinde savaşın kazanıldığını ifade eden Hazinedar şöyle konuştu:"Millet vicdanının ve millet heyecanının içine girmediği hiçbir şeyin geleceğe taşınması mümkün değildir. Kurtuluş Savaşımızın değeri burada çünkü milleti içine almıştır. Kurtuluş Savaşı'nda en önemli şey mühimmatın cepheye taşınmasıydı. Bütün bu mücadelenin bir simgesi var. Bu simgeyi büyütmek Şerife Bacı'yı büyütmez. O zaten şehadeti ile en büyük noktaya ulaşmıştır."Şehit Şerife Bacı Platformu kurucularından olan Kastamonu Konfederasyonu (KAS-KON) Genel Başkanı Hüseyin Selami Çelebioğlu ise, birlik ve beraberliği simgelemesi için anma törenini derneklerin ve federasyonların ortaklaşa düzenlediği söyledi. Anma töreni protokol konuşmalarının ardından sinevizyon ve tiyatro gösterimi ile sona erdi.