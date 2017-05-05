06.05.2017 13:33:12

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

Yarın Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe Spor Toto Süper Ligi Futbol Müsabakası ve Fatih Yenikapı Miting Alanında

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Yarın Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe Spor Toto Süper Ligi Futbol Müsabakası ve Fatih Yenikapı Miting Alanında düzenlenecek olan "Peygamber Sevdalıları" programları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.Pazar günü Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak olan Beşiktaş A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Ligi Futbol Müsabakası nedeniyle saat 14.00'ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergahları kullanacak.Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle;Akaretler Süleyman Seba Caddesi dönüşleri kapatılarak, Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım geri çevrilecek.Stadyum arkası Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Mete Caddesine yönlendirilecek. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılacak, akım Dolmabahçe'ye verilmeyecek, yan yoldan Kabataş istikametine verilecek. Dolmabahçe Tünel çıkışından kapama yapılıp akım stadyum arkasına gönderilmeyecek, Taksim -Harbiye istikameti trafiğe kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stadyum civarına akım gönderilmeyecek, akım Kabataş-Karaköy istikametine yönlendirilecek. Bayıldım ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine gönderilecek. Mete kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar kapatılacak. Kadırgalar caddesinden Karaköy istikametine akım gönderilmeyecek, akım Beşiktaş istikameti gidiş-geliş olarak yönlendirilecek. Kadırgalar Şehit Mehmetçik Caddesi (katı atığın arkasında açılan yeni yol) trafiğe kapatılacak.FATİH'TE AZI YOLLAR KAPATILACAKÖte yandan Pazar günü Fatih'te Yenikapı Miting Alanında düzenlenecek olan "Peygamber Sevdalıları" programı nedeniyle de saat 09.00'dan etkinlik bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.Trafiğe kapatılacak yollar şöyle; Sahil Güney Avrasya Tünel girişinden Yenikapı'ya kadar olan kısım, (Avrasya Tünel tahliye yolundan çıkışlar sağlanacak)ve Sahil Kuzey Namık Kemal varyant dönüşleri trafiğe kapatılacak.Sürücülerin kullanabilecekleri alternatif güzergâhlar ise şöyle;Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol, Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Atatürk Bulvarı.