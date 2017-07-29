29.07.2017 16:55:50

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Kağıthane'de polis ekiplerince farklı noktalarda çeşitli yerlere uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Kağıthane'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyon gerçekleştiriliyor. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyonda narkotik köpeği 'Panzer' uyuşuturucu madde buldu.