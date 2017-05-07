08.05.2017 08:10:54

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Küçükçekmece'de özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, operasyon kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör, özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle Kanarya Mahallesi'nde 22 adreste eş zamanlı arama yaptı.

"Torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu, 11 ruhsatsız silah ile mermi ele geçirildiği öğrenildi.