17.07.2017 09:51:57

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şebeke çökertildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla uyuşturucu maddelerin üretim ve dağıtımını yapan 2 şebekeyi çökertti. 6 kişinin tutuklandığı operasyonda 3 kilo bonzai ele geçirildi.

İstanbul Kağıthane ve Fatih'te, şüpheli şahısların Bonzai ve uyuşturucu imal ve ticareti yaptığını tespit eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.



ÖLÜMCÜL PAKETLERE SUÇÜSTÜ



Baskın esnasında, Bonzai ve uyuşturucu maddelerini satışa hazır hale getirmek amacıyla "fişek" olarak tabir edilen kağıtlara paketleyen şüphelilere suçüstü yapıldı.



4 ayrı adreste yapılan aramalarda 2 Bin 500'de fazla kişinin kullanımına sunulmaya hazırlanan yaklaşık 3 kilogram Bonzai maddesi ile Bin 727 gram paket toz ve kubar esrar, Bin 568 adet sentetik hap, 4 gram eroin ve 2 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.



Hedef gençler



Şüphelilerin hazırladıkları Bonzai ve uyuşturucu maddelerini, özellikle Kağıthane, Şişli, Taksim Eminönü, Balat ve Unkapanı'ndaki gençlere motosikletli kuryeler vasıtasıyla dağıtarak sattıkları tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarla Bonzai ve uyuşturucu üretim ve dağıtım yapan 2 şebeke çökertilerek, binlerce gencin zehirlenmesi engellendi.



Cezaevi firarisi yakalandı



Şüpheli K.N., U.N., M.K., B.G., Y.H. ile 5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi B.G. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.