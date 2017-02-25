25.02.2017 23:51:01

İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kazada 1 kişi yaralandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 BN 5940 plakalı otomobil, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek için kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında bariyerlere çarptı.

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.