28.02.2017 11:50:11

İstanbul'da trafik karmaşası

D-100 karayolu Cevizlibağ mevkisinde sıkışan trafiğe girmek istemeyen bazı araç sürücülerinin ters yönden gitmeleri tehlike oluşturdu

D-100 karayolu Cevizlibağ mevkisinde sıkışan trafiğe girme istemeyen bazı araç sürücülerinin ters yönden gitmeleri kameralara yansıdı.

Sabah saatlerinde araç yoğunluğu nedeniyle sıkışan D-100 karayolunun Cevizlibağ mevkisinde seyreden bazı sürücüler, tehlikeli görüntüler oluşturdu.

Yan yoldan gelerek, D-100 karayoluna girmek isteyen sürücüler, trafiğin çok yoğun olduğunu fark edince, geldikleri yoldan geri dönüp ters yönde gitti. Araç sıkışıklığından kurtulmak için ters yönden ilerleyen sürücüleri, trafikte büyük tehlike oluşturdu.

Normal yönünde seyreden bazı araçların, ters yönden gelen araçlara çarpmamak için çaba harcadığı görüldü.