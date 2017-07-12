12.07.2017 17:17:23

İstanbul'da toplu taşıma 2 gün ücretsiz

Kadir Topbaş, 15 Temmuz Şehitlerinin isminin yaşatılması için yapılan 15 Temmuz Zafer Anıtının şantiyesini gezdi. Zafer Anıtında açıklamalarda bulunan Başkan Topbaş, ''15 Temmuz 06.00'dan 17 Temmuz 06.00'a kadar toplu taşımaların ücretsiz olacak'' dedi.

İBB Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası girişinde bulunan 15 Temmuz Zafer Anıtı'nın şantiyesini ziyaret etti. Anıtın yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Topbaş, çalışmaların son durumu hakkında mimarlardan bilgiler aldı. 15 Temmuz Zafer Anıtını inceledikten sonra açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Zafer Anıtının 15 Temmuz gününe yetiştirileceğini söyleyerek, anıtta yapılan çalışmalar ve proje hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.



"ZAFER ANITI 249 TANE ŞEHİDİMİZİN İSMİNİ BARINDIRACAK"



15 Temmuz Zafer Anıtında 250 tane selvi olacağını söyleyen Başkan Topbaş, "Şehitlerin makamı olarak gördüğümüz ve ciddi bir ziyaretçiye hizmet vereceğini düşündüğümüz yerde 249 şehidimizin isimlerini barındıracak. Ayrıca burası ayrı bir makam olarak hissettirilecek. Bizim geleneksel Kümbet tarzını ve Selçuklu tarzını benimseyen, orta merkezde de havuzun bulunduğu güzel bir tasarım yapıldı. Her şehidimize bir tane olmak üzere 249 ama 250 tane selvi ağacı gül bulunuyor. Her bir selvi ağacının altında da aydınlatma direklerinde şehidimizin ismi ve künyesi bulunuyor. Ağacın altında bulunan barkodlar telefonlara okutulduğu zaman kime ait olduğu hakkında bilgi alma imkanı bulacaklar. Şehitlerimizin ismi kitabe olarak bulunuyor. Burada 5 kemer var, beşgen yıldız olarak tasarlandı. Bu yıldızın üç köşesinde şehitlerimizin ismi, iki köşesinde de giriş olmak üzere tasarlandı" dedi.



"15 TEMMUZ'DAN 17 TEMMUZ'A KADAR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak aldıkları kararı açıklayan Başkan Kadir Topbaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi olarak 15 Temmuz 06.00'dan 17 Temmuz 06.00'ya kadar toplu taşıma araçları ücretsiz olacak, bununda kararı çıktı. Böylece insanlarımız o heyecanı o sıkıntıyı, o günü yaşamak ve hissetmelerini ve dualarının yansımasını arzu ediyoruz" diye konuştu.



"Bu makama gelen ziyaretçiler sela sesleri duyacak"



Vatandaşların Zafer Anıtına geldiği zaman sela sesleri duyacağını söyleyen Başkan Topbaş, "Bu makama gelindiği zaman vatandaşlar sela sesleri duyacaklar. Buraya yaklaştığı zaman, basamaklara otursa dahi o sesi duyacak. O gün bizi meydanlara çağıran sela sesleri Cuma Namazı ve Sabah Namazı öncesi yapılır ama bir tehditle karşı karşıya kaldığımız zaman milleti bir araya getirmek adına çok önemlidir. O selada unutulmadı, gelen ziyaretçiler burada rahatlıkla dinleyebileceği farklı bir manevi atmosferin oluşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.