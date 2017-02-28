01.03.2017 05:59:11

İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da gün boyu etkili olan sisli hava, bu sabah saatleri itibariyle de devam ediyor.

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İstanbul'da gün boyu etkili olan sisli hava, bu sabah saatleri itibariyle de devam ediyor.İstanbul'da dün tüm gün boyu etkisini sürdüren sis, bu sabah saatlerinde de etkili oluyor. İstanbul'da görüş mesafesi bazı bölgelerde yer yer 10 metreye kadar düşüyor. Büyükşehir Belediyesine ait panolarda trafikte ilerleyen araçlar sis yazısıyla uyarıldı. Trafikte ilerleyen araçlar ise uyarıları dikkate alarak sis lambalarını kullanarak ilerliyor. Boğaz çevresinde de etkili olan sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü adeta görünmez hale getirdi.