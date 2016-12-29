29.12.2016 10:48:43

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde hareket halindeki araçtan ateş açılan iş yerindeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Söğütlüçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, dün hareket halindeki bir araçtaki kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir büfeye ateş açıldı.

Saldırıda, Erkan Tulkoç (37) ile büfede alışveriş yapan Fatih Demir (21) yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büfede delil toplayarak, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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