31.12.2016 20:11:15

İstanbul'da silahlı gasp anı kamerada

İstanbul Kağıthane'de silahlı bir şahıs girdiği markette kasiyeri tehdit ederek paraları gasp etti

İstanbul Kağıthane'de silahlı bir şahıs girdiği markette kasiyeri tehdit ederek paraları gasp etti. Gasp anı markette bulunan kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.Olay, Kâğıthane'de Talatpaşa Mahallesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde akşam saat 20.30 sıralarında markete gelen silahlı bir şahıs market çalışanını tehdit ederek para istedi. Silahlı şahıs kasadaki paraları gasp ederek marketten kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında market çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, market'in yakınında şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın yanına gitmek istedi. Polis ekiplerinin kendisine doğru geldiğini gören O.K. (23) isimli şüpheli şahıs kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından O.K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.Yakalanan O.K. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada kuru sıkı silah ele geçirildi. O.K. isimli şüphelinin daha önce de 2 suçtan arandığı ve firari şüpheli olduğu ortaya çıktı.GASP ANI KAMERADAMarkette bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahıs elinde silahla markete giriyor. Markette çalışan görevlileri silahla tehdit eden şahıs kasaya yöneliyor. Kasadan paraları alan şahıs marketten uzaklaşıyor.Başka bir markete giren ve güvenlik kameralarınca görüntülenen şahıs yine elinde silahla markete geliyor. Market görevlisine silah doğrultan şahıs kasadaki paraları istiyor. Kasayı açan görevli paraları verirken kasiyere vurarak kasadaki paraları kendisi alıyor ve marketten kaçıyor.