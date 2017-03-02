02.03.2017 13:46:29

İstanbul'da silah ticareti yapan şebeke çökertildi

İstanbul'da silah imalatı ve ticareti yapan bir şebeke çökertildi

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İstanbul'da silah imalatı ve ticareti yapan bir şebeke çökertildi. 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu ve Esenyurt'ta silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında silah imalatı ve ticareti yapan şebeke belirlenerek takibe alındı. Yapılan takibin ardından dün şebekenin Zeytinburnu silah imalathanelerine ve Esenyurt'taki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda F.A.(26), E.Y (46) ve A.F.G.(21) isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 36 adet tabanca, 5 adet el yapımı tabanca, tabanca yapımında kullanılan parçalar, silah üretiminde kullanılan araçlarla birlikte silahlara ait mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.Şüphelilerden emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, ele geçirilen silahlar ise emniyette sergilendi.(Tugay Saday/İHA)