18.07.2017 08:23:41

İstanbul'da şiddetli yağış!

İstanbullular bu sabaha şiddetli yağış ile uyandı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



Günlerdir meteorolojiden gelen 'yağmur' haberlerine kulak veren İstanbullular bu sabaha şiddetli yağış ile uyandı.



SEL BASKINLARI YAŞANDI



Bir çok yeri su bastığı ve araçların yollarda mahsur kaldığı öğrenildi.







İDO'DA SEFER İPTALLERİ



Bazı İDO seferleri ise iptal edildi. İşte iptal edilen seferler:

18-07-2017 08:00 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü

18-07-2017 09:00 Avsa - Marmara / Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

18-07-2017 09:45 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü

18-07-2017 10:15 Bostancı - Yenikapı - Avcılar / Marmara -Avşa Deniz Otobüsü

TRAFİK FELÇ

Şiddetli yağmur nedeniyle saat 08.52 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu ise yüzde 69'a ulaştı.



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AKOM'DAN UYARI: SEL RİSKİ VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbulluları sel riskine karşı uyardı. AKOM'un hesabından atılan tweette ''#İstanbul bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. SEL RİSKİ ve FIRTINAYA DİKKAT! Yağmur ile birlikte hava serinliyor'' denildi.



SAAT KAÇA KADAR SÜREDEK?



Yağışın öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi.



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