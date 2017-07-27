27.07.2017 18:18:55

İstanbul'da sağanak yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Silivri ve Beylikdüzü tarafında başlayan şiddetli yağmurla birlikte dolunun da etkili olduğu görüldü. Şiddetli yağmur ve dolu bölgede etkisini sürdürüyor.

Öncelikle Edirne ve Kırklareli'nde öğle saatlerinde görülen sağanak yağmurun akşam saatlerinde İstanbul'un genelinde etkili olmaya başladı.

İSTANBUL BİR ANDA KARARDI

İstanbul dakikalar içinde karanlığa büründü. Avrupa yakasında gökyüzü eşine ender rastlanır yoğunlukta bulut örtüsüyle kaplandı.

Yağışla birlikte rüzgarın da kuzey yönünden kuvvetlice ve aralıklarla fırtına şeklinde (20-60km/s) esmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji vatandaşları yaşanabilecek ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli olmaları karşında uyarmıştı.