18.02.2017 09:17:40

İstanbul'da rüşvet operasyonu

İstanbul'da rüşvet şebekesine yönelik operasyon başlatıldı

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İstanbul'da rüşvet şebekesine yönelik operasyon başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 50 şahsa yönelik Arnavutköy merkezli 10 ilçede 60 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. Aralarında memurların da olduğu rüşvet şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.(Tugay Saday / İHA)