İstanbul'da Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
IHAAW214406-ASA/31-01-2017
- İstanbul'da Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
31.01.2017 21:44:06 TSI
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