15.02.2017 01:56:06

İstanbul'da PKK operasyonu

İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişinin tutuklandığı belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda, gözaltına alınan şüpheli C.M.'nin üzerinde çıkan hafıza kartının incelendiği belirtildi.

2 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

İnceleme neticesinde hafıza kartında kentte gerçekleştirilmiş ve yapılması planlanan eylemlere ilişkin raporun bulunduğu tespit edildiği, elde dilen bilgiler doğrultusunda kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması, silah ve benzeri malzemelerin ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sının tutuklandığı, 2 şüpheliye ise ev hapsi uygulandığı bildirildi.

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