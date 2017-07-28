28.07.2017 16:45:24

İstanbul'da olağanüstü 'Harem-i Şerif' toplantısı

Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin Türkiye'nin çağrısı üzerine Harem-i Şerif'e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere 1 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacağını bildirdi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, İİT Zirve dönem başkanlığını ve İcra Komitesi başkanlığını yürütmekte olan Türkiye'nin çağrısı üzerine Harem-i Şerif'e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere 1 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacak.