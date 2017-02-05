05.02.2017 10:23:25

İstanbul'da metrobüs kazası: 7 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de servis aracı, seyir halindeki metrobüse çarptı

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

İstanbul Küçükçekmece'de servis aracı, seyir halindeki metrobüse çarptı. 7 kişinin yaralandığı kazada, metrobüs yolu bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.Kaza, Küçükçekmece'de sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Topkapı istikametinde seyir alan 34 YK 1692 plakalı özel bir firmaya ait servis aracı, Küçükçekmece metrobüs durağında seyir halinde olan metrobüse çarptı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi metrobüs içinde yaparken polis ekipleri de trafiği kontrol altına aldı. Yaralanan 7 kişi metrobüste yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Bu sırada metrobüste bulunan diğer vatandaşlar ise tahliye edildi.METROBÜS TRAFİĞİ DURDUKaza nedeniyle metrobüs yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yaralıların hastanelere kaldırılmasının ardından kazaya karışan metrobüsü yoldan kaldırmak için çalışma başlatıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu metrobüs yoldan kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından metrobüs yolu çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldı.KAZAYA KARIŞAN SERVİS ŞOFÖRÜ O ANLARI ANLATTIMetrobüse çarparak kaza yapan servis şoförü Ömer Aydın o anları anlattı. Dümdüz gittiği sırada yolda kaydığını ve metrobüse çarptığını söyleyen Aydın, "Dümdüz giderken yolda kaydı, toparlayamadık gittik. Ben kaydım, metrobüs yoluna doğru kaydım o sırada metrobüs geliyordu metrobüse vurdum. Benle metrobüste çok ağır bir şey yok. Ufak tefek çizik şeyler" dedi.(Emrah Kuş / İHA)