18.07.2017 11:30:15

İstanbul'da metrekareye 65 kilogram yağış düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti etkisi altına alan yağışlarla ilgili bilgi verdi. Su baskını olan yerlerde çalışmaların sürdürüldüğü bilgisinin verildiği açıklamada, 'Son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştü' denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul'da sabah 07.00 sıralarında başlayan yağış, şehri etkisi altına aldı. Son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştü. Yağışla beraber saatte rüzgarın hızı 70-80 km-s kadar çıktı.



Yağışlar Silivri Büyükçekmece, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Fatih, Bakırköy bölgelerinde etkili oldu. Yağışlar şu sıralarda şehir merkezinde etkisini azaltırken, Karadeniz sahillerinde etkili oluyor.



İBB ekipleri alarma geçti. İtfaiye Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, İstaç ekipleri su baskını olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Trafikle aksamalar meydana gelirken, bazı metro seferler geçici olarak durduruldu."