28.07.2017 15:43:41

İstanbul'da Mescid-i Aksa zirvesi!

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Salı Günü İstanbul'da Mescid-i Aksa gündemiyle toplanacak.

Dışişleri Bakanlığı, İİTnin, dönem ve icra komitesi başkanı Türkiyenin çağrısı üzerine Harem-i Şerif'e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere dışişleri bakanları düzeyinde 1 Ağustosta İstanbul'da olağanüstü toplanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, İİT Zirve Dönem Başkanlığını ve İcra Komitesi Başkanlığını yürütmekte olan ülkemizin çağrısı üzerine, Harem-i Şerife ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere 1 Ağustos 2017 tarihinde İstanbulda, ülkemizin ev sahipliğinde Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacaktır" ifadelerine yer verildi.