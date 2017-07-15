15.07.2017 10:52:01

İstanbul'da lüks sitede korkutan yangın

Ümraniye'de lüks bir sitedeki binanın 5'inci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Ümraniye Esenşehir Mahallesi Kanuni Sokak'ta 11 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın cephesindeki klimaların bulunduğu yerde çıkan yangın kısa sürede ahşap kısmı kapladı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, site sakinleri sokağa döküldü.