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İstanbul'da 'Kurt Kapanı- 7' operasyonu
20.07.2017 15:44:06

İstanbul'da 'Kurt Kapanı- 7' operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Yakasında “Kurt Kapanı- 7” operasyonu başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Yakasında hava ve deniz polisinin de desteğiyle “Kurt Kapanı-7” uygulaması gerçekleştiriyor.

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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından bizzat yönetilen uygulama 250 polis ekibi ve Bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştiriyor.

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Uygulamaya, havadan polis helikopteri ve deniz polisi destek veriyor. Özellikle, Pendik Sabiha Gökçen Geliş Terminali, Tuzla Tuzla Köprü Altı (E-5) Kuzey Yönü ve Kadıköy-Bostancı İDO Önü'nde yoğunlaşılan uygulamada polis ekipleri Anadolu Yakasında tüm giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.


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